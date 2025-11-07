Navigation

Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 16:08

Die Netflix-Doku «Babo» katapultiert nicht nur Haftbefehl, sondern auch einen Song von Reinhard Mey in die Charts - und schreibt damit deutsche Musikgeschichte.

Reinhard Mey
© Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Hitliste

Baden-Baden (dpa) - Die Doku über den Rapper Haftbefehl ist derzeit großes Gesprächsthema - und hat nun nicht nur dem Rapper selbst, sondern auch Reinhard Mey einen Charts-Erfolg beschert. 

«Dank der Netflix-Dokumentation "Babo" platziert Rapper Haftbefehl zwölf Songs gleichzeitig in den Offiziellen Deutschen Single-Charts», teilte GfK Entertainment mit. Darunter sind «069» (drei) und «1999 PT. III» (sechs). 

In der Doku erwähnt der Rapper den Song «In meinem Garten» von Reinhard Mey aus dem Jahr 1970, was dem 82-jährigen Liedermacher zu einem Charts-Rekord verhilft. 

Dazu GfK: «Es ist nach "Annabelle, ach Annabelle" (1972, Platz 29) und "Mann aus Alemannia" (1974, Platz 18) Meys dritter – und bislang höchstplatzierter – Charthit.» Außerdem sei es mit 55 Jahren der größte Abstand zwischen Erstveröffentlichung und Chartdebüt, den ein deutschsprachiger Titel jemals hatte.

Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen. In einer Szene spielt er auf seinem Handy das Reinhard-Mey-Lied ab und singt mit.

© dpa-infocom, dpa:251107-930-264082/1
Rapper Aykut Anhan - alias Haftbefehl
Haftbefehl ist unter anderem mit dem Track «069» berühmt geworden. (Archivbild)© Annette Riedl/dpa
Haftbefehl ist unter anderem mit dem Track «069» berühmt geworden. (Archivbild)
© Annette Riedl/dpa

Weitere Meldungen

Rosalía-Hit: «Berghain» auf Platz zwölf

Künstlerbesuche Die spanische Pop-Ikone Rosalía hat heute ihr neues Album «Lux» herausgebracht. In den Charts macht ihr Song «Berghain» einen gewaltigen Sprung.

Rosalía

Konzert von israelischem Orchester in Paris gestört

Künstlerbesuche Bei einem Konzert des Israel Philharmonic Orchestra in Paris kommt es zu Zwischenfällen. Medien berichten von Rauchfackeln. Für mehrere Menschen hat das Konsequenzen.

Philharmonie de Paris

Ina Müller über Umgang mit Älteren: Der Respekt ist weg

Kino & TV Entertainerin Ina Müller feierte im Sommer ihren 60. Geburtstag. Im Interview sagte sie nun, dass sie sich wegen ihres Alters mehr diskriminiert fühle als wegen ihres Geschlechts.

Jahres-Pressekonferenz von Prime Video
skyline