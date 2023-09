Kostenlose E-Bike-Trainings

Noch sind Plätze frei. Die Fahrstunden finden für Erwachsene und Senioren in der Jugendverkehrsschule am Ischeland statt. Dabei werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit einem aufgebauten Fahrradparcours "spielerisch" noch ein paar Tricks und Tipps zum sicheren Fahren mit dem E-Bike gegeben. Für das Training muss das eigene E-Bike mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.





Termine und Anmeldung

Bislang sind noch ein paar Plätze frei für die nachfolgenden Termine:

04. Oktober 2023 (Anmeldeschluss: 02. Oktober, 12 Uhr)

05. Oktober 2023 (Anmeldeschluss: 02. Oktober, 12 Uhr)

10. Oktober 2023 (Anmeldeschluss: 09. Oktober, 12 Uhr)

11. Oktober 2023 (Anmeldeschluss: 10. Oktober, 12 Uhr)

Das Training findet in der Zeit von 09.30 Uhr bis ca. 11.00 Uhr statt.





Interessierte Fahrerinnen und Fahrer könne sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei Polizeihauptkommissar Jörg Hoffmann (02331-986-2304) und Polizeioberkommissarin Jacqueline Kantak (02331-986-2302) oder per E-Mail (PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de) anmelden. Bitte nennen Sie in der Mail den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, sowie ihren Vollständigen Namen.Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage oder Absage erhalten die Teilnehmer bis spätestens zum jeweiligen Tag des Anmeldeschlusses.