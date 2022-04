Krieg in der Ukraine: Wie gehe ich mit traumatisierenden Bildern um?

Leichen, die am Straßenrand liegen. Menschen, die erst gefesselt und anschließend erschossen aufgefunden wurden und noch viele weitere Eindrücke brachten Videos aus der ukrainischen Stadt Butscha zum April-Beginn die gesamte Welt in eine Art Schockstarre. Die Gräueltaten russischer Soldaten im Krieg in der Ukraine sind kaum in Worte zu fassen und beschäftigen Milliarden von Menschen. Wie geht man damit am besten um oder verarbeitet dies? Was mache ich, wenn ich mit diesen Bildern konfrontiert werde. Antworten darauf finden wir bei Verena König. Die ausgebildete Heilpraktikerin aus Gorxheimertal bei Hessen ist auch Traumatherapeutin und hat sich mit solchen Situationen schon jahrelang befasst. Das gesamte Interview mit ihr zu diesem Thema hört ihr hier. Kollege Joschka Heinemann hat das Gespräch geführt.

© Verena König