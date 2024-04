Kriminalität in Hagen sinkt

Hohe Aufklärungsquote

Auch die Aufklärungsquote ist sehr positiv. Mit 60 Prozent ist sie noch einmal um ein paar Prozentpunkte angestiegen. Damit hat die Hagener Polizei im Landesvergleich die meisten Fälle aufgeklärt.

Mehr Vergewaltigungen

In dem Bereich Straßenkriminalität und bei Vermögensdelikten wie Betrug sind die Zahlen zurückgegangen. Auch Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, wie zum Beispiel den Enkeltrick hat es weniger gegeben. Besorgniserregend sind die höhere Quote in der Jugendkriminalität und die häufigeren Vergewaltigungen. 2022 gab es noch 38 Vergewaltigungen in Hagen, 2023 waren es 52.

Viele nichtdeutsche Kriminelle

Dieses Mal wurden auch die Zahlen der Straftaten von Menschen ohne deutschen Pass veröffentlicht. Auch diese sind besorgniserregend. Besonders in den Bereichen Diebstahl, Gewalt- und Straßenkriminalität sind sie hoch. Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh dazu:

© Radio Hagen

Alle Zahlen gibt es im Presseportal der Polizei.