Kripo Hagen ermittelt

Die Hagener Kripo ermittelt nach einem Vorfall an der Boeler Straße. Dort war ein Mann vorletzte Nacht schwer verletzt von einem Balkon gestürzt. Die Polizei war gegen 2 Uhr in der Früh gerufen worden. Der 44-Jährige Mann war zunächst durch Stiche in den Bauch verletzt worden und dann aus dem zweiten Stock gestürzt.

© lassedesignen - Fotolia