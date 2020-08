Kultur in der Krise

Die Hagener Kulturzentren sollen in der Corona-Krise einen Extra-Zuschuss bekommen. Darüber berät in dieser Woche erst der Kultur- und dann der Haupt- und Finanzausschuss. Es geht um das AllerWeltHaus, den Hasper Hammer, die Pelmke und den Werkhof in Hohenlimburg.

© Radio Hagen