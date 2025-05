Kulturszene braucht Planungssicherheit

Warum das so ist, kann man nur spekulieren. Aber dass es so ist, können praktisch alle Veranstalter von kulturellen Angeboten in Hagen bestätigen: Seit Corona kaufen die Leute Karten kaum noch im Vorverkauf. Und das bedeutet, dass man als Veranstalter praktisch erst am Abend erfährt, ob überhaupt genug Leute kommen, damit sich eine Vorstellung finanziert.

Dario Weberg vom Theater an der Volme hat einen Appell auf Facebook geschrieben. Inhalt: Kauft bitte frühzeitig Karten, wenn ihr Euch für ein Angebot interessiert.