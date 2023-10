Ab dem 30. Oktober erhalten Kölnerinnen und Kölner ihre Backwaren in Brötchentüten mit dem Hinweis "Vorsicht - Falsche Handwerker an der Tür". Damit warnen Polizei und Stadt Köln vor einer weit verbreiteten Betrugsmasche und geben zugleich vier einfache Verhaltenstipps an die Hand. Die 300.000 Brötchentüten werden in 97 Bäckereifilialen und 20 Fleischerfachgeschäften Kölns ausgegeben.

Die Polizei geht dabei von überregionalen Tätern aus, die sehr professionell vorgehen. Jeder einzelne Besuch, jede Tat wird gut geplant. Und sie sind auch oft erfolgeich. Alleine in Köln haben die Täter in diesem Jahr es bereits hundertmal geschafft. Das sind nur die Zahlen, die die Polizei kennt, die Ermittler gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Was steckt hinter der Aktion?

Die Aktion des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Köln soll Bürgerinnen und Bürger vor perfiden Betrügern schützen, die an der Haustür klingeln, sich als Handwerker ausgeben und es auf ihre Habseligkeiten und Ersparnisse abgesehen haben. Neben Brötchentüten wird die Karikatur mit der Warnbotschaft unter anderem auch auf Infoscreens im Wartebereich der U-Bahnen und Plakaten in den Verkaufsstellen im Kölner Stadtgebiet zu sehen sein.

Tipps der Polizei gegen Fremde vor der Haus- oder Wohnungstür

Die Polizei gibt folgende Tipps, um sich selbst oder das Umfeld vor solchen Betrügern zu schützen: