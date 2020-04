Kurzarbeit in Hagen

Die Agentur für Arbeit Hagen meldete am 27. März rund 2100 Anzeigen wegen Kurzarbeit. Wie die aktuellen Zahlen aussehen, kann nicht genau gesagt werden, da immer am Ende eines Monats eine solche Hochrechnung veranlasst wird. Man gehe aber davon aus, dass man im NRW-Trend liege und es vor Ostern nochmal einen deutlichen Anstieg gab, sagte uns eine Sprecherin der Agentur für Arbeit. Vom 27. März bis zum 06. April kamen in ganz Nordrhein-Westfalen etwa 40.000 Anzeigen auf Kurzarbeit hinzu.