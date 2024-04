Der erste "Job Day" in Hagen

Regional und Inklusiv

Beim JOBDAY 2024 werden alle, ob jung oder alt, am Anfang der Karriere oder Berufsrückkehrer gefördert, weitergebildet und an Unternehmen vermittelt. Das ganze ganz unterschwellig: Mit einem Klick ist man angemeldet, zudem will der JOBDAY 2024 vor allem auch z.B. Menschen mit Behinderungen, Flüchtlinge und Berufsrückkehrer unterstützen. Hier sollen auch Bewerber, die oft vorher leider aussortiert werden, die Chance haben, sich und ihre Stärken zu beweisen.

Das Programm

Es wird kurze Impulsvorträge, sowohl für Arbeitssuchende als auch für Führungskräfte geben. Die Themen sind ganz unterschiedlich: Wie bewerbe ich mich? Wie komme ich zurück in den Beruf? Ausbildung oder Studium? Wie bilde ich Personal vor? Danach wird es ein großes Speed Dating mit regionalen Unternehmen geben. Ganz zwanglos, stellen sich Unternehmen aus der Umgebung und aus unterschiedlichen Bereichen vor.

Kontakte knüpfen

So soll jeder die Möglichkeit bekommen, Kontakte zu knüpfen. Neben den Unternehmen sind auch Vertreter der Organisatoren vor Ort, also "alle die bei dem Karriereweg helfen". Das ganze findet in der Fernuni statt, wird aber auch u.a. von der agenturmark, der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter mit veranstaltet und richtet sich nicht nur an Studenten.





Mehr zu der Veranstaltung unter https://www.agenturmark.de/unternehmen-beschaeftigte/jobday-2024