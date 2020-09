Ladesäule an der Kammer

Die SIHK hat aktuell zwei Dienstfahrzeuge durch Elektromobile ersetzt und will ihrem Team Job-Räder anbieten. Die Industrie- und Handelskammer will den Mobilitätswandel in der regionalen Wirtschaft unterstützen und selbst erfahren.

Die neue Ladesäule kommt von der Mark E, der Energieversorger hat in seinem Verbreitungsgebiet mittlerweile 54 öffentliche Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten in Betrieb. Das Netz soll noch größer werden. Eine Übersicht zu den Ladestationen gibt es in Internet unter www.ladenetz.de.