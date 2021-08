Lärmschutz an der Autobahn

Das Leben entlang der Autobahnen in Hagen soll ruhiger werden. Die A1 und die A45 gehören zu den verkehrsreichsten Strecken in Deutschland, gut ein Drittel der Menschen in Hagen werden vom Verkehrslärm massiv beeinträchtigt. Seit einigen Jahren setzt sich eine Bürgerinitiative für mehr Lärmschutz an den Autobahnen ein. Und das mittlerweile mit Erfolgt.





© Lars Heidrich/ FUNKE Foto Services