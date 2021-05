Langes Wochenende

Wer also die nächsten Tage etwas bei den Einrichtungen und Ämtern der Stadt erledigen will oder muss, sollte das bis Mittwoch machen. Vieles lässt sich per Telefon oder Internet klären. Besuche direkt bei der Verwaltung müssen angemedet werden. Ein frischer, negativer Corona-Schnelltest ist Pflicht, ebenso das Tragen einer FFP2 oder vergleichbaren Maske.