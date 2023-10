"Lenniecon" geht in die zweite Runde

Wer einmal die Helden aus Star Wars, Harry Potter und Co treffen möchte, der kann am 21 Oktober in der Stadtteilbücherei Hohenlimburg vorbeischauen. Unter dem Namen "Lenniecon" findet dort eine Mischung aus Buchtreff und Cosplay Veranstaltung statt, bei der man die verkleideten Helden aus vielen verschiedenen Richtungen treffen kann.

