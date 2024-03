LennieCon in Hohenlimburg

Zwischen Bücherregalen und Darth Vader

Die Stadtteilbücherei Hohenlimburg lädt nächste Woche Samstag (16.3.) bereits zum dritten Mal zur LennieCon ein - eine Mini-Buchmesse mit Cosplays. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Freundeskreis HohenlimBuch.

Los geht es in der Stennertstraße um 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wer mag kann sich in eigener Verkleidung unter die Cosplayer mischen, ein Kostüm ist jedoch nicht verpflichtend.





Das Event möchte sich für die Bücherei in Hohenlimburg und das Lesen stark machen, ein Event dieser Art eigne sich zum Kennenlernen der Bücherei hervorragend. Das zeigten die letzten LennieCons. Sie waren gut besucht und die Bücherei konnte neue Mitglieder gewinnen - ein voller Erfolg also.





Das erwartet die Besucherinnen und Besucher

Nicht nur knapp 20 Cosplays, mit denen man sich vor verschiedenen Fotowänden fotografieren lassen kann, erwartet die Besucherinnen und Besucher. Da es sich bei der LennieCon um eine Mini-Buchmesse handelt, werden 14 Fantasy-Autorinnen und Autoren aus NRW anwesend sein und ihre Bücher vorstellen. Lesungen werden auf Anfrage stattfinden, einen festen Zeitplan gibt es nicht.

Da sich die LennieCon als Familienevent versteht, wird unter anderem Kinderschminken und Basteln angeboten.

Ein Highlight wird der Dinostreichelzoo sein, betreut von zwei Rangern des Jurassic Parks. Ein originaler amerikanischer Polizeiwagen wird ebenfalls vor Ort sein.

Kaffe, Kuchen und Kaltgetränke zum kleinen Preis verkauft der Freundeskreis HohenlimBuch.

Was ist Cosplay überhaupt?

Das Wort Cosplay setzt sich aus den beiden englischen Worten "costume" und play zusammen, bedeutet also so viel wie "Kostümspiel". Beim Cosplay geht es jedoch nicht um das reine Verkleiden, sondern dem Verschmelzen mit der verkörperten Figur. Es reicht also nicht nur wie Batman oder Harley Quinn auszusehen, man muss sich in die Rolle einfühlen und sich so bewegen und sprechen wie die Vorlage. Genau das macht den Cosplayerinnen und Cosplayern Spaß - und diese Freude wollen sie an andere weitergeben.