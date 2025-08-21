Starkstromunfall in Hohenlimburg

Gegen 17:30 Uhr traf ein Mann bei Glasfaserarbeiten in der Straße "Am Sonnenberg" mit einem Stemmhammer ein Mittelspannungskabel der Enervie. Durch das fließen 10.000 Volt - der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Starkstromunfall löste eine Kettenreaktion aus. Insgesamt 13 Ortsnetzstationen sind ausgefallen und somit auch die Stromversorgung im Bereich Hohenlimburg / Elsey. Der Bereitschaftsdienst der Enervie hat unverzüglich damit begonnen die wieder ans Netz zu bringen. Da dies manuell an allen Stationen passieren muss, hat sich der Stromausfall bis in die Nacht gezogen. Gegen 23:30 Uhr war der Strom in allen Haushalten wieder da - über 300 Störungen wurden bis dahin gemeldet. Das kaputte Mittelspannungskabel wird zeitnah repariert - aktuell fließt der Strom durch andere Kabel.