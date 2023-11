Lernen mit Spaß beim Hagener Nachhaltigkeitstag

Die Sommer werden immer wärmer und die Winter immer kürzer. Höchste Zeit also, über Nachhaltigkeit zu reden. Zum Beispiel beim Hagener Nachhaltigkeitstag in der Volkshochschule am Sonntag den 12.11. Es gibt Aktionen zum Mitmachen, ein Theaterstück und einen Kleidertausch.