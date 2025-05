«Let's Dance»-Gewinnerin Dzumaev über Bandscheibenvorfall

Berlin (dpa) - «Let's Dance»-Star Malika Dzumaev hat von einem Bandscheibenvorfall berichtet. Auf Instagram postete die 34 Jahre alte Tänzerin Fotos aus dem Krankenhaus. «Manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel», schrieb sie dazu. «Heute vor einer Woche aus dem Nichts … Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule», hieß es in dem Post.

«Plötzlich liegst du ganz alleine im Krankenhaus, in einer fremden Stadt weit weg von Familie & Freunden, kämpfst mit starken Schmerzen, Tränen, Entscheidungen, Überforderung und größten Ängsten.» Sie denke nur daran, wieder gesund zu werden, schrieb Dzumaev. «Tanzen ist mein Leben, ohne könnte ich nicht.»

Dzumaev gewann 2024 «Let's Dance»

Dzumaev ist seit 2021 in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» dabei. Mit Musiker Gabriel Kelly (23) gewann sie die vergangene Staffel. In der diesjährigen Show war für sie und Ben Zucker (41) schon Ende März in Folge vier Schluss.

In einem Bericht von RTL hieß es, dass die «Let's Dance»-Familie gute und auch schnelle Genesung wünsche. Die Chancen, dass sie beim großen Finale in der kommenden Woche noch einmal mit allen anderen Kandidaten übers Parkett schweben wird, stünden damit aber schlecht.