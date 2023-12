Viele Lichter in der Lange Straße

Unter dem Motto "Leuchtendes Wehringhausen" erstrahlen wieder viele kleine und große Lichter in der Lange Straße. Dazu haben die Geschäfte entlang der Straße bis 20 Uhr ihre Öffnungszeiten verlängert. Traditionell lädt die Händlergemeinschaft WIW auch in diesem Jahr wieder zu Glühwein, Würstchen und Co ein. Neben den festlichen Angeboten können sich Interessierte an Infoständen auch über das Quartier Wehringhausen und einige Initiativen vor Ort informieren. Das Ganze wird von einem kleinen Rahmenprogramm und einer kleinen Feuershow begleitet.

Alternativer Weihnachtsmarkt mit dabei

Neben den Lichtern findet von Freitag bis Sonntag auf dem Wilhelmsplatz ein alternativer Weihnachtsmarkt statt. Die Initiative "Hatopia" hat diesen ins Leben gerufen, um nachhaltige und regionale Alternativen zu traditionellen Weihnachtsmärkten anzubieten. Neben veganen Bratwürstchen gibt es auch handgemachte Geschenkideen.

Der Weihnachtsmarkt hat Samstag (9.12) von 11 bis 21 geöffnet und am Sonntag (10.12) von 11 bis 18 Uhr.