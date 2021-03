Licht und Schatten beim Fahrradklima-Test: Münster hui, Köln pfui

Es kostet kaum im Unterhalt, ist leise und umweltschonend und es bringt dich easy von A nach B. Das Fahrrad ist im vergangenen Jahr dank der Corona-Pandemie zum richtig begehrten Objekt geworden: Zwischenzeitlich waren einige Fahrradläden regelrecht ausgeplündert. Nur: Rad-Fahren macht leider nicht überall gleich viel Spaß. Der ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club) hat die Ergebnisse einer Umfrage vorgestellt - im Fahradklima-Test. Sowohl bundesweit als auch für NRW. Und da gibt es viel Licht aber noch mehr Schatten

NRW sticht negativ hervor

Es sind vor allem die Metropolen - also die großen Städte, die negativ auffallen. Die Stadt Essen beispielsweise hat eine Note 4 bekommen, ähnlich werden von den Radfahrern die Städte Köln und Dortmund bewertet. Unter den deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern landen diese drei Städte auf den letzten drei Plätzen. Aber auch Städte wie Duisburg, Hagen und Lüdenscheid haben im bundesweiten Vergleich noch viel nachzuholen. Insgesamt wird das Fahrradklima in NRW von den Radfahrern im Durchschnitt mit einer 4 bewertet. Münster, die frühere heimliche "Fahrradhauptstadt", hat diesen Titel in der entsprechenden Stadtgröße von Karlsruhe nicht zurückerobern könne. Es gibt auch erfreuliche Entwicklungen was das Radfahren für NRW angeht. Düsseldorf zum Beispiel landet auf den achten von insgesamt 14 Plätzen. Das liegt daran, dass Düsseldorf im vergangen Jahr in der Corona-Krise etwas für Radfahrer getan hat uns sogenannte Pop-Up-Radwege eingerichtet hat, dass man also eine Autospur für Radfahrer abgesperrt hat.

Das Münsterland ist und bleibt fahrradfreundlich

Das Münsterland ist eine Vorzeigeregion. Vier von insgesamt 25 bundesweiten Spitzenplätzen gehen in die Region. Beispiel Wettringen erhält bundesweit sogar die beste Note aller Städte in Deutschland - eine zwei Plus. Auch Bocholt, Münster und Reken sind weit vorne. Und im Rhein-Sieg-Kreis sticht Meckenheim als besonders Fahrradfreundlich hervor.

Autor: José Narciandi