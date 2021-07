Lichtblicke hilft

Damit können wir Familien unterstützen, die die notwendigsten Dinge brauchen. Dazu gehören Kleidung, Bettzeug, Spielsachen aber auch Möbel. Familien in Not können sich per Mail an Unwetterhilfe@lichtblicke.de wenden. Die Leute aus dem Lichtblicke-Team nehmen dann Kontakt auf. Wichtig: Die Aktion Lichtblicke unterstützt Familien in NRW. Sachspenden können wir nicht annehmen.