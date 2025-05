LifeTeachus: Die Lösung für Unterrichtsausfall in Schulen?

Bundesweit fallen laut Philologenverband wöchentlich eine Million Schulstunden aus. In Nordrhein-Westfalen war es im vergangenen Schuljahr jede 20. Stunde. Die App LifeTeachus bietet eine Möglichkeit, diesen Ausfall zu kompensieren, indem sie Fachkräfte aus dem realen Leben vermittelt.

Funktionsweise der App

Über "LifeTeachus" können sich Ehrenamtliche als "Life Teacher" bewerben, um ihr Wissen in Schulen zu vermitteln. Ludwig Thiele, Gründer der App, erklärt: "Unser Ziel ist es, Bildung zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu machen." Schulen können gezielt nach Fachbereichen suchen, etwa im MINT-Bereich, um spezifische Ausfallstunden zu kompensieren. Die App ermöglicht es Schulen, thematische Filter einzustellen und passende Fachkräfte zu buchen.

Vielfalt der Themen

Die Themen, die von den Life Teachern abgedeckt werden, reichen von Steuererklärungen und Bewerbungen bis hin zu Gesprächen mit Zeitzeugen und Experten für Nachhaltigkeit, Migration oder Stressmanagement. Fechterin Lea Krüger, eine der Life Teacher, berichtet von positivem Feedback nach ihren Unterrichtsstunden. "Statt einer Mathe- oder Deutschstunde gibt es eine "Lebensstunde", sagt Krüger.

Flexibilität der Vermittlung

Die App bietet Flexibilität: Ehrenamtliche erhalten Benachrichtigungen über Anfragen von Schulen in ihrer Nähe und können selbst entscheiden, ob sie diese annehmen. Anfragen werden nicht nur an eine Person, sondern an viele zeitgleich geschickt, um möglichst viele Anfragen zu besetzen.

Gesellschaftliche Perspektive

LifeTeachus versteht Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und fördert den Wissenstransfer von Fachkräften an Schulen. "Das Wissen und die Lebenserfahrung, die wir als Gesellschaft besitzen, sollen in der Schule geteilt werden", betont Thiele. Die App bietet eine strukturierte Möglichkeit, Unterrichtsausfall zu kompensieren und Schülern praxisnahes Wissen zu vermitteln.

Autoren: Joachim Schultheis, Mario Cürlis & Sascha Faßbender