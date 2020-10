Lions-Adventskalender

Der Lions-Club rechnet durch den Verkauf mit Einnahmen in Höhe von 25.000 Euro. Mit dem Geld sollen verschiedene soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in Hagen unterstützt werden. Dazu gehören Schwimmkurse an Schule, Hausaufgabenhilfe für Kinder aus Rumänien und Bulgarien und das Präventionsangebot Drachenherz. Das Blaue Kreuz unterstützt damit Kinder von suchtkranken Eltern. Die Lions wollen aber auch dafür sorgen, dass die Kinder der Kita Stephanstraße in Haspe ein Jahr lang mit Obst versorgt werden.

Den Adventskalender gibt es ab Samstag in vielen Läden zu kaufen. Die Mitglieder des Clubs starten aber auch einen Straßenverkauf in der Hagener Fußgängerzone.