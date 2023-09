LKW kracht in Fußgängerbrücke

Zu hohe Ladung

Der Tieflader war am Freitagmorgen auf dem Boeler Ring in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Um 8.06 Uhr fuhr er unter der Fußgängerbrücke her. Doch der geladene Bagger war zu hoch und blieb mit seinem Baggerarm unter der Betonbrücke hängen. Die Brücke wurde dabei beschädigt.

Brückenprüfer angefordert

Wie schwer die Schäden an der Fußgängerbrücke sind, soll jetzt ein Experte beurteilen. Ein spezieller Bauwerksprüfer der Stadt wurde angefordert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Größere Staus gab es nicht.