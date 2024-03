Lüdenscheid: Rahmede-Baustelle voll im Zeitplan

Arbeiter kommen gut voran

Aktuell werden auf dem Baustellengelände in Lüdenscheid die Fundamente für die Brückenpfeiler fertiggestellt. Gleichzeitig laufen Restarbeiten an den Baustraßen und am sogenannten Taktkeller. Hier werden bald die einzelnen Brücken-Teile zusammengebaut, bevor sie nach und nach über das Rahmede-Tal geschoben werden. Das sogenannte "Taktschiebeverfahren" ist bewährt. Es wurde zum Beispiel auch beim Neubau der Lennetalbrücke eingesetzt.

Dieses Bild hat die Autobahn GmbH Anfang Februar aufgenommen. Es zeigt die Baustraßen. Außerdem kann man schon erste Fundamentierungs-Arbeiten erkennen. © Autobahn GmbH Dieses Bild hat die Autobahn GmbH Anfang Februar aufgenommen. Es zeigt die Baustraßen. Außerdem kann man schon erste Fundamentierungs-Arbeiten erkennen. © Autobahn GmbH

Arbeit auch am Wochenende

Der Neubau der Talbrücke Rahmede hat eine extrem hohe Priorität. Deshalb wird auf der Baustelle aktuell auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet. Nur an Ostersonntag wird nicht gebaut. Hintergrund: beim Betonieren der Brückenpfeiler sind bestimmte Abläufe notwendig. Um sie einhalten zu können, wird praktisch durchgearbeitet.

Fertigstellung im Sommer 2025

Die Brücke wird in zwei Teilen gebaut. Die erste Hälfte soll im Sommer 2026 fertiggestellt werden. Der Verkehr würde dann über die erste Brückenhälfte fließen, während die Zweite in Ruhe fertiggestellt werden kann. Die Rahmedetalbrücke musste Ende 2021 wegen eklatanten Brückenschäden von heute auf morgen gesperrt werden. Seitdem leiden Anwohner und Firmen unter der folgenschweren Sperrung.