Mahlzeiten dank Hagener Hilfe

Täglich eine warme Mahlzeit und das Schulgeld für die kleinen Bewohner eines Kinderheims in Kenia. Das Projekt "Haven of Hope" des Hagener Vereins Jona e.V. wird ebenso von der Georg-Kraus-Stiftung mit Sitz in Haspe finanziert wie Bienenstöcke, Backhäuser und Gemeinschaftsgärten in Namibia. Auch dieses Projekt zur nachhaltigen Ernährungssicherung hat seinen Ursprung in Hagen - beim Förderkreis Faire Kita e.V. Und für die Deutsch-Indische Gesellschaft aus Hagen fördert die Georg-Kraus-Stiftung Kinder mit geistiger Behinderung.