Mann mit Schwert gestellt

Zeugen riefen die Polizei, weil der Mann ein Schwert dabei hatte. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen den 18-Jährigen an dem Spielplatz an: auf seinem Rücken trug er ein etwa ein Meter 20 langes Schwert in einer Scheide. Es sagte, dass er das Schwert auf dem Mittelalterfest gekauft hatte. Er habe nicht gewusst, dass er das so nicht tragen dürfe. Bei dem Schwert handelte es sich um ein Deko-Schwert, dessen Klinge nicht geschärft war. Die Polizisten schrieben eine Anzeige, weil der 18-Jährige gegen das Waffengesetz verstoßen hatte.