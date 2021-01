Mann zieht Messer

Die Leute vom Ordnungsamt waren zu einer Kontrolle in ein Geschäft am Bergischen Ring gegangen und überprüften dort einen 28-Jährigen. Der zog plötzlich ein Einhandmesser und machte Stichbewegungen in Richtung der Ordnungsamtsmitarbeiter.

Die konnte ihn dazu bringen, das Messer auf den Boden zu legen. Dann kamen noch Polizisten dazu und nahmen den Mann fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Pfefferspray und Rauschgift. Er wurde mitgenommen; es gibt nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.