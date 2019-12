Maria und Josef im Lutz

Bei der Geschichte handelt es sich um das erste Weihnachtsstück des Seniorenclubs. Die beiden Hauptfiguren arbeiten in einem Kaufhaus und haben ein Auge aufeinander geworfen. Dort feiern sie spontan mit unbekannten Menschen an Heiligabend ihr ganz eigenes Weihnachtsfest. Die Idee stammt von Jannica Hümbert. Am Samstag feiert das Stück um 19.30 Uhr im Lutz Premiere.





Alle weiteren Termine: 15.12.2019 (18 Uhr); 18.12.2019 (19.30 Uhr); 22.12.2019 (18 Uhr)