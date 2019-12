Mark-E erhöht Strom- und Gaspreise

Hauptgrund für die Preiserhöhung sind gestiegene Steuern und Abgaben, auf die der Konzern keinen Einfluss hat. Allein die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz steige um 35 Cent pro Kilowattstunde, so die Mark-E. Das macht Anpassungen notwendig. Im Schnitt steigen die Preise für Strom um 7%. Der Gaspreis steigt um 6%. Der Strompreis in Deutschland ist einer der höchsten in ganz Europe. Er setzt sich aus Steuern, Netzentgelten und Beschaffungs- und Vertriebskosten zusammen.