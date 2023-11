Martinsumzüge in Hagen

Für kleine Veranstaltungen sorgen zum Beispiel die Kindergärten, für größere Vereine, Initiativen und Kirchengemeinden. In Boele, Boelerheide und Holthausen wird schon heute an die Geschichte von dem frommen Mann, der seinen Mantel mit einem Bettler teilt, erinnert. Das ist zum Teil dem Karneval geschuldet. Der 11.11. ist nicht nur Martinstag, sondern auch der Beginn der fünften Jahreszeit. Morgen reitet Sankt Martin dann Umzügen auf Emst, in Dahl, Halden und Hohenlimburg voran. Dazu geht es von der Johanniskirche aus einmal quer durch die Innenstadt.