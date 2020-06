Masken aus dem 3D-Drucker

50 Masken haben Mitarbeiter der Deutschen Post an das Caritas Pflegeheim St. Franziskus in Hagen übergeben. Insgesamt 400 Masken sind bereits in der Betriebstechnik der Deutschen Post entstanden und an Arztpraxen oder Intensivstationen in Hagen und Umgebung gespendet worden. Aufgrund der großen Nachfrage der Krankenhäuser wird die Produktion fortgeführt.