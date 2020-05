Masken für die Caritas

Trotz Abstand kommen sich die Menschen in der Corona-Krise näher. Das bestätigt auch der Caritas-Verband in Hagen. 16 Frauen mit Migrationshintergrund versorgen seit Ende März die Einrichtungen der Caritas mit selbst genähten Masken. Die Frauen hatten zuvor an Nähkursen teilgenommen, die die Integrationsberatung der Caritas organisiert hatte, so entstand die Idee.

© Caritas Hagen