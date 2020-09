Masken im Unterricht?

Dazu gehören bei uns in Hagen zum Beispiel das Gymnasium Hohenlimburg, das Fichte- und Ricarda-Huch-Gymnasium. Am Christian-Rohlfs-Gymnasium in Haspe sind es die Schüler selbst, die zum Tragen der Maske im Unterricht raten. Es geht darum, euch und eure Nächsten zu schützen, sagt die Schülervertretung.

Laut Anordnung der Landesregierung ist heute zwar die Maskenpflicht im Unterricht vorbei, wer seinen Platz verlässt, muss aber weiter Maske tragen.