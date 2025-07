Umzug der FESH

Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis Klasse 13 besuchen die FESH Gesamtschule. Der Großteil der Klassen hilft mit. Sie tragen Tische und Stühle über die Treppen oder den Fahrstuhl in die verschiedenen Etagen des Gebäudes. Für die helfenden Schüler fällt der eigentliche Unterricht weg. Schülerin Johanna geht ab dem neuen Schuljahr in die 9a und erklärt wie der Tag bisher ablief.





Die FESH war an ihrem vorherigen Standort in Weringhausen nur zur Miete untergebracht. Gerade deshalb freut sich zukünftiger Schulleiter Daniel Hopp, dass sie das neue Gebäude und Gelände in Vorhalle nun besitzen. Dank der guten Organisation kommen alle Beteiligten gut voran.

Nicht nur die Schüler sondern auch die Lehrer laufen durch das Gebäude welches einer -noch- Baustelle ähnelt. Damit die Schüler fleißig dran bleiben hat Clara Breloer welche die Jahrgänge 5 bis 7 leitet und in Deutsch und Gesellschaftslehre lehrt eine gute Strategie.