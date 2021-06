Aufgrund sinkender Inzidenzen ist am Samstag die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in ganz NRW gelockert worden. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Maske wurde aufgehoben. Ab sofort reicht eine medizinische Maske aus.

Kindern unter 14 Jahren ist es alternativ auch erlaubt, eine Alltagsmaske zu tragen, sofern es für sie keine passende medizinische Maske gibt. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.