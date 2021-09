Massenschlägerei in Haspe

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Vor Ort erwartete die Einsatzkräfte ein tumulthaftes Bild. Die chaotische Lage konnten die Beamten schnell unter Kontrolle bringen und die Familien trennen. Bei der zum Teil blutigen Auseinandersetzung wurden laut Polizei acht Personen leicht verletzt. Einige Betroffene wurden in Krankenhäuser gebracht. Es gab drei Festnahmen, so ein Polizeisprecher am Abend. Die genauen Hintergründe des Streits ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.