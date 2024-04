Medienkompetenz stärken

Die kostenlose Abendveranstaltung richtet sich an Eltern mit Kindern bis 6. Die sind besonders gefordert, wenn es um den richtigen Umgang mit Smartphones, Tablets und Spielekonsolen geht. Die bringen auf der einen Seite Spaß und Abenteuer - schränken auf der anderen Seite aber beispielsweise die körperliche Bewegung ein. Zu häufige Nutzung kann außerdem die Gehirnentwicklung der Kinder behindern. Die Dosis macht das Gift. Es gibt Infos von Fachpädagoginnen und die Möglichkeit, Fragen zu klären. Die Teilnahme ist kostenlos.





INFOS: Der Elternabend findet, am 06. Mai 2024 von 19.00 bis 21.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes an der Potthofstraße 20, 58095 Hagen statt. Um Anmeldung beim Kinderschutzbund wird gebeten unter der Rufnummer 02331-386089-0 oder per Mail an hilfe@kinderschutzbund-hagen.de.