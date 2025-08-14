Navigation

Megadeth kündigen finales Album für 2026 an

Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 17:38

Nach über 40 Jahren ist Schluss: Die Metalband Megadeth kündigt ihr finales Album für 2026 und eine Abschiedstour an. Frontmann Dave Mustaine plant zudem seine Memoiren.

Megadeth
© picture alliance / Christophe Gateau/dpa

Metal

Berlin (dpa) - Die US-amerikanische Metalband Megadeth hat ihr finales Album für 2026 angekündigt. Kommendes Jahr soll es zudem eine Abschiedstour geben. Die Band um Frontmann Dave Mustaine teilte ihren Abschied in den sozialen Medien mit.

Megadeth gehört neben Metallica, Slayer und Anthrax zu den sogenannten Big Four des US-amerikanischen Thrash-Metal-Genres. Die Gruppe gründete sich vor gut 40 Jahren und veröffentlichte bislang 16 Studioalben. 

«Wir haben gemeinsam etwas wirklich Wunderbares geschaffen, das wahrscheinlich nie wiederkommen wird», wurde Mustaine in einer Mitteilung zitiert. Der 63-Jährige kündigte für 2026 auch seine Memoiren an.

© dpa-infocom, dpa:250814-930-912952/1

Weitere Meldungen

Swift kündigt Album für Oktober an - Küsse von Kelce

Künstlerbesuche Fans von Taylor Swift dürfen sich auf den 3. Oktober freuen.

Taylor Swift

Swift und Kelce loben «Eras»-Fans in Gelsenkirchen

Künstlerbesuche Lichtballons, Gänsehaut – und ein Ortsname, der Zungen verknotet: Taylor Swift und Travis Kelce schwärmen von den Fans in Gelsenkirchen und lachen über Kelces «Gelsingerken».

Taylor Swift

20 Jahre «Durch den Monsun»: Der Hype um Tokio Hotel

Kultur 2005 geht es für vier Schüler aus Magdeburg «hinter die Welt» und «ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt». Ein Hit, der ihr Leben verändert.

Tokio Hotel
skyline