Mehr Gemeinschaft

Am 20. Juli gibt es ein Mieterfest beim Ollen Dreisch in Wehringhausen, Ende August soll in der Karl-Halle-Straße gefeiert werden. Dort hatte der Tornado Anfang Juni Schäden angerichtet, die jetzt wieder beseitigt sind. Das Motto für die Feier paßt dann auch: "Sturmfest". Und auch der Kinder- und Jugendcircus Quamboni profitiert vom Wohnungsverein. Quamboni hatte vor einigen Wochen öffentlich gemacht, daß die Gelder ausgehen und der Zirkus vor dem Aus steht. In kurzer Zeit waren danach Spenden zur Rettung eingegangen - eine große auch vom Wohnungsverein. Und er will sein Engagement für Quamboni auch künftig fortführen. Der Wohnungsverein ist mit 6000 Einheiten Hagens größte Wohnungsgesellschaft.