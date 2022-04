Mehr grüner Strom für Hagen

Gerade einmal vier Wochen hat die Errichtung der neuen Fotovoltaikanlage gedauert. Nun ist das Projekt der Bürgerenergiegenossenschaft, der AWO und dem Unternehmen Solar- und Elektrotechnik Nehring aus Schwerte beendet. Die Anlage produziert in einem Jahr insgesamt ca. 50.000 kWh Strom. Das ist ungefähr ein Bedarf von umgerechnet 20 Durchschnittshaushalten und eine CO2-Ersparnis von ca. 40 Tonnen pro Jahr. Der erzeugte Strom fließt sofort in die Technik der Klinik. Alles, was übrig bleibt, wird in das Stromnetz der Enervie geleitet. Die Anlage ist unüblicherweise in Ost-West-Richtung gebaut, damit die Klinik vor allem morgens und nachmittags mit grünem Strom versorgt ist.