Mehr Schutz vor Gewalt

Insbesondere die Femizide in Hagen in den vergangen Tagen, bei denen eine Frau von ihrem Partner getötet, eine andere schwer verletzt wurde, haben die Entscheidung des Rates nocheinmal beschleunigt. Es soll eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, um Schutz und Prävention vor Ort besser zu gewährleisten. Dafür soll im nächsten Haushaltsplan 2026/27 ausdrücklich Geld bereit gestellt werden. Die Istanbul-Konvention ist eine gesetzliche Verpflichtung, die auch Deutschland eingegangen ist, als unser Land 2017 den völkerrechtlichen Vertrag dazu ratifiziert hat. Die Istanbul-Konvention heißt so, weil sie 2011 in Istanbul unterzeichnet wurde.