Mehrere Kitas in Hagen geschlossen

Sie sind mit Bussen nach Iserlohn gefahren, wo sie an einer zentralen Großkundgebung teilgenommen haben. Laut ver.di sind in Hagen wegen des Warnstreiks schätzungsweise 10 bis 15 Kitas geschlossen, auch die Ganztagsbetreuung an einigen Grundschulen ist heute eingeschränkt. Die Stimmung sei gut - sie sei kämpferisch, sagte ein Gewerkschaftssprecher im Gespräch mit Radio Hagen. Ver.di fordert im Tarifstreit für den Öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die zweite Tarifrunde war ohne Annäherung zu Ende gegangen. Die nächsten Verhandlungen beginnen Ende März.