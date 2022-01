Messerangriff in Altenhagen

Der Messerangriff passierte am frühen Abend Mitte September. Erst soll der Angeklagte einem Mann mit einem Messer in die Brust gestochen haben, dann stach er gleich viermal auf die Begleiterin des Mannes ein. Die Frau konnte sich in ein Auto flüchten, dass zufällig auf der Straße hielt. Der Mann brachte sich in einem Imbiss in Sicherheit.

Beide schwebten danach im Lebensgefahr, der Mann musste sogar in ein künstliches Koma versetzt werden. Beide überlebten und sind nun Nebenkläger im Verfahren.

Der Angreifer konnte zunächst flüchten, wurde dann aber von Jugendlichen aufgehalten und von der Polizei festgenommen. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und befindet sich seit dem Angriff in Untersuchungshaft.