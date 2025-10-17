Am 10. Dezember schlagen Fanherzen höher. Michael Patrick Kelly wird für die Aktion Lichtblicke ein exklusives Weihnachtskonzert spielen. Und ihr könnt dabei sein. Weitere Infos, wie ihr Tickets für das Konzert gewinnen könnt, wo es ist usw. folgen an dieser Stelle in den kommenden Tagen.

Michael Patrick Kelly spricht über das Konzert

Bereits vor einigen Jahren trat er für Lichtblicke auf - damals bei eisigen Temperaturen draußen. Dieses Jahr wird es gemütlicher: "Der Auftritt ist drinnen, es wird warm, und wir machen es entspannt. Es gibt unplugged Songs, aber auch rockige Nummern mit E-Gitarre und Schlagzeug." Neben Klassikern und Hits wie "The One" und "Run Free" bringt Kelly auch Songs seines aktuellen Albums "Traces" mit.

Besonders freut er sich auf die Weihnachtszeit: "Wir werden sicher auch Weihnachtslieder performen, die jeder mitsingen kann. Es geht darum, Lebensfreude, Hoffnung und Mut zu tanken - für ein paar Stunden den Alltag vergessen."

Das Konzert verspricht eine einzigartige Atmosphäre: "Die Leute kommen mit Vorfreude, bringen ihre Liebsten mit, und am Ende sind alle wie Freunde. Musik verbindet einfach."

Über die Aktion Lichtblicke

Seit über 25 Jahren unterstützen wir zusammen mit unserer Aktion Lichtblicke bedürftige Kinder und Familien aus NRW. Wer hätte mit Start Ende der 90er Jahre gedacht, dass unsere Aktion Lichtblicke so erfolgreich sein würde? NRW-weit sind über 86 Millionen an Spendengeldern eingegangen. Damit konnten wir über 250.000 Kindern und ihren Familien wieder ein Lachen schenken.

Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten wollen wir Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient. Wir nehmen mit unserer Arbeit unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, wollen Lobby und Stimme sein und Hilfebedürftigen in Nordrhein-Westfalen tatkräftig helfen. Unbürokratisch, schnell und effektiv.