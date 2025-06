3.000 Euro für die Aktion Lichtblicke

Zehn Wochen, sieben Länder und über 3.000 Euro Spenden - Michael Sommerstange aus Dortmund hat mit seiner Fahrradtour ein beeindruckendes Zeichen für Solidarität gesetzt. Der 58-Jährige radelte quer durch Europa, um Spenden für die Aktion Lichtblicke zu sammeln, die Kinder und Familien in Not in NRW unterstützt. Am vergangenen Wochenende kehrte er glücklich und zufrieden in seine Heimat zurück.

Zum ersten Mal eine Spendenaktion

"Das war das erste Mal, dass ich eine Spendenaktion gemacht habe", erzählt Sommerstange. "Ich habe anfangs mit ein paar Hundert Euro gerechnet, dann dachte ich, vielleicht kommen 1.000 Euro zusammen. Aber dass es jetzt über 3.000 Euro geworden sind, hätte ich nie erwartet." Bescheiden betont er, dass der Verdienst vor allem bei den Spenderinnen und Spendern liege: "Ich habe nur das gemacht, was ich immer mache – Fahrrad fahren. Der große Verdienst gehört den Unterstützern, und dafür danke ich allen von Herzen."

"Welcome back"-Party in Dortmund

Zurück in Dortmund wurde Sommerstange in einer Pizzeria von Freunden, Familie und Unterstützern empfangen. Für viele von ihnen war es selbstverständlich, ihn bei seiner Aktion zu unterstützen. "Eine super Sache, dass man sich in dem Alter aufrafft und so eine Tour macht – und dann noch für Kinder. Ich fand das großartig", so ein Freund. Einige Unterstützer legten sogar noch einmal nach, um die Spendensumme über die 3.000-Euro-Marke zu bringen.

Nächste Herausforderung steht bevor

Nach der anstrengenden Tour freut sich Sommerstange nun darauf, wieder in seinem eigenen Bett zu schlafen. Doch die nächste Herausforderung ist bereits in Planung: "Ich bin süchtig nach solchen Touren. Die nächste kommt bestimmt - vielleicht schon dieses Jahr." Die beeindruckende Summe von über 3.000 Euro geht nun an die Aktion Lichtblicke, um Kindern und Familien in NRW zu helfen. Ein großes Dankeschön an Michael Sommerstange für seinen Einsatz und diese inspirierende Aktion!

Michael Sommerstange auf Instagram

Auf Instagram teilt Michael Sommerstange Bilder und Storys von seinen Abenteuern.