Mit Mona Neubaur durchs Quartier

Im Rahmen ihrer Sommertour hat Mona Neubaur einen Stopp in Wehringhausen eingelegt. Vom Kreativzentrum WirrWarr aus ging es durch Wehringhausen, vorbei an Wandgemälden bis hin zur Grünen Oase am Bunker.

Welches Flair die Straßenkunst in Wehringhausen für die Ministerin versprüht und wer mit dem Urban Trail angesprochen wird, hört ihr im Beitrag