Fall Kosta: Tag 1

Zum Prozessauftakt hat sich der Jugendliche nicht geäußert. Sein Verteidiger Dieter Kaufmann hat angekündigt am nächsten Prozesstag eine Einlassung des Angeklagten zu verlesen. Mehr ist über den Verlauf der Verhandlung nicht bekannt.

Verhandelt wird vor der 2. Großen Jugendstrafkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Beschuldigte steht als einziger von drei vermuteten Tätern vor Gericht. Das hat verschiedene Gründe, sagt Opferanwalt Philippos Botsarius:

Was war passiert?

In der Silvesternacht 2022/2023 sollen drei Jugendliche durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung des Rentners eingestiegen sein und ihn mit einem Baseballschläger am Kopf schwer verletzt haben. Das Opfer überlebte mit einem Schädelbruch, wurde aber zum Pflegefall und verstarb ein Jahr später.

Im Februar wurde der Angeklagte in seinem Klassenzimmer festgenommen. Seine DNA soll sich auf der Tatwaffe befunden haben. Seitdem sitzt er in der JVA Wuppertal-Ronsdorf in Untersuchungshaft.





Der Fall wurde deutschlandweit bekannt durch die Sendung Aktenzeichen XY. Viele Menschen haben für eine Erhöhung der Belohnungssumme gespendet - so wurden aus anfänglich 1.500€ über 51.000€.