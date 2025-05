Mitmachbaustelle in Boele

Ein eigenes Haus kann man sich hier nicht einfach per belieben hinbauen. Aber was genau möglich ist, erklärt Britta Koslowski von VB Dienstleistungen Hagen, die sich um neue Grünflächen in unserer Stadt kümmern.

Die Arbeit hat auch schon begonnen und vor Ort wurde von Groß und Klein mit angepackt. Hier in Boele wurde sich dazu entschieden eine Grünfläche mit heimischen Pflanzen zu bauen. Die Vorschläge der Anwohner wurden vorher eingereicht und besprochen. Und jetzt können sie von ihnen selber umgesetzt werden. Bezirksbürgermeister Heinz-Dieter-Kohaupt hat auch mit geholfen und erklärt was heute noch ansteht:

Man kann sich also auf einige Arbeit bereit machen, doch zusammen geht ja alles einfacher. Und wenn dann irgendwann alles fertig ist, haben die Anwohner eine richtige Verbindung zu dem Ort, schließlich haben sie ihn wortwörtlich mit eigenen Händen errichtet.

Das Projekt bringt also nicht nur durch Berücksichtigung der Anwohner die Gemeinde näher zusammen, sondern stärkt auch die heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Jetzt schon sind die ersten Fortschritte zusehen und die Zuversicht, das solche Projekte öfter angestoßen werden, ist bei Matthäus Koszinski ,dem Leiter der Abteilung Freiraum- und Grünordnungsplanung der Stadt Hagen, sehr groß:

Viele Hände haben schon mitgeholfen und viele Hände werden noch mithelfen. Materialien wurden von dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) zur Verfügung gestellt und an die Baustelle geliefert. Die Mitmachbaustelle wird in Boele jetzt richtig in Betrieb genommen und dient hoffentlich als Zeichen für mehr lokale Projekte mit Bürgerbeteiligung.