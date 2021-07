Mobiles Impfen

Das Impfzentrum Hagen kommt ab sofort auch mit mobilen Teams in die Unternehmen. Firmen und Betriebe, die das Angebot für ihre Leute in Anspruch nehmen wollen, können per Email Kontakt aufnehmen und Termine buchen. Das gilt für Unternehmen aus dem gesamten Märkischen Südwestfalen, Termine gibt es allerdings nur vor Ort in Hagen.

© BaLL LunLa / shutterstock.com